Махачкала, 6 октября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Прокурор Дагестана инициировал проверку по факту отключения воды в Махачкале на три дня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Водоснабжение города было приостановлено сегодня, 6 октября, из-за проведения ОАО «Махачкалаводоканал» реконструкции очистных сооружений и подготовки к осенне-зимнему периоду.

pixabay.com Нет воды

Проверка выявила, что на значительной территории дагестанской столицы подача воды была прекращена на час раньше заявленного времени. Кроме того, отключение было произведено в нарушение постановления правительства РФ «О правилах предоставления коммунальных услуг…». Согласно документу, продолжительность перерыва подачи холодной воды не должна превышать суммарных 8 часов в течение месяца и 4 часа единовременно.

По итогам проверки в отношении ОАО возбуждено административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Прокуратура обязала гендиректора организации устранить нарушения. В результате «Махачкалаводоканал» заявил о поэтапном возобновлении подачи воды на день раньше — с утра 7 октября.

В Махачкале периодически происходят масштабные отключения воды. Так, во время реконструкции в 2014 году канала имени Октябрьской революции подача воды в городе была прервана на 4 дня. В мае этого года городские власти предупреждали о перебоях с водоснабжением в течение двух недель в связи с техническим обследованием Миатлинской ГЭС. Позже отключения воды удалось избежать благодаря восстановлению резервного водовода от Чирюртовского водохранилища.