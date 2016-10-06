Вильнюс, 6 октября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. 5 октября, в первый день предварительного голосования на выборах в Сейм Литвы, свой гражданский долг выполнили более 36 тыс. избирателей. Это на 10 тыс. больше, чем в первый день предварительного голосования в 2012 году, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 октября, в ЦИК Литвы.

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Явка составила 1,48% от числа всех избирателей. Из них 29 852 избирателя проголосовали заранее в самоуправлениях, а 6975 — в специальных почтовых отделениях.

Напомним, в Литве 5 октября началось предварительное голосование на парламентских выборах. Основной день голосования — 9 октября.