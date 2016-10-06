Пермь, 6 октября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Индустриальный суд Перми вынес приговор бывшему начальника отдела тылового обеспечения главного управления ФСИН России по Пермскому краю полковнику Алексею Ганушу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате районного суда, Ганиш признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере».

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1967. СССР «Тебя посодют, а ты не воруй»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприимчивый полковник брал взятки имуществом, с оформлением его на родственников.

Следствием установлено, что в декабре 2012 года индивидуальный предприниматель, выполняя требование начальника отдела ГУФСИН России по Пермскому краю, перечислил на счет продавца в качестве оплаты за приобретаемый объект коммерческой недвижимости 2,7 млн рублей. После чего этот объект был оформлен в собственность родственницы чиновника, но использовался им в своих интересах. Кроме того, в октябре 2013 года предприниматель вновь перечислил (теперь уже на счет автосалона в качестве оплаты за приобретаемый офицером ФСИН) 2 млн 69 тыс. рублей. За эти деньги автомобиль «Land Rover» перешел в собственность другой родственницы взяткополучателя, но реально принадлежал ему.

«Взятки получались за содействие в заключении сделок поставки продуктов питания, производимых цехом, принадлежащим бизнесмену, а также за способствование заключению договоров на поставку различной продукции между учреждениями уголовно-исполнительной системы Пермского края и фирмами, подконтрольными предпринимателю», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Об уголовном деле в отношении предпринимателя-взяткодавца ничего не сообщается.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере более 15,3 млн рублей.