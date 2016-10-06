Нью-Йорк, США, 6 октября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН единогласно поддержал кандидатуру португальца Антонио Гутьерреса на пост генерального секретаря ООН, передаёт Reuters. СБ ООН рекомендует Генеральной Ассамблее назначить его на должность на пять лет с января 2017 года.

Cancillería del Ecuador Антонио Гутьеррес

Заседание Генассамблеи, которая утвердит кандидатуру Гутьерреса, должно состояться на следующей неделе (10−16 октября). 67-летний португалец заменит 72-летнего корейца Пан Ги Муна, который два срока являлся генсеком ООН.

С 1995 по 2002 года Гутьеррес был премьер-министром Португалии и в 2005—2015 гг. возглавлял Верховный комиссариат ООН по делам беженцев.