Пермь, 6 октября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Решением Ленинского суда Перми, вынесенным 6 октября, министр спорта Прикамья Павел Лях отправлен под домашний арест сроком до 3 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате районного суда.

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Отметим, что именно на такой мере пресечения настаивала прокуратура. Защита в свою очередь просила суд ограничится подпиской о невыезде или денежным залогом в 1 млн рублей.

Напомним, что действующий министр подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павла Ляха задержали и допросили 4 октября. До сегодняшнего дня (6 октября) он находился в изоляторе временного содержания в статусе задержанного. Бывший краевой замминистра спорта Руслан Садченко находится под арестом с 22 июля 2016 года. Именно в этот день Садченко был задержан оперативниками службы экономической безопасности УФСБ в аэропорту Большое Савино, куда он прилетел из Крыма, где последние несколько месяцев трудился в должности председателя комитета по делам молодежи и спорта Севастополя. Кроме двух чиновников подозреваемыми по уголовному делу проходят двое руководителей подрядной организации, выигравшей конкурс.

По версии следствия, в ходе реконструкции стадиона «Динамо», которая проводилась в 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в России» и государственной региональной программы «Развитие объектов спортивной инфраструктуры на территории Пермского края», было похищено 12,8 млн рублей по фиктивным договорам. Поскольку часть средств (8,7 млн рублей) выделялась в рамках федеральной целевой программы, контроль за их расходованием вели, в том числе, и в ФСБ.

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