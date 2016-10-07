Москва, 7 октября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Сегодня в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится показ криминального триллера «Семь». Картина откроет трёхдневную мини-ретроспективу американского режиссёра Дэвида Финчера. В программу, составленную компанией «Иноекино», также вошли знаменитые фильмы «Игра» и «Бойцовский клуб».

Цитата из к/ф «Семь». Реж. Дэвид Финчер. 1995. США Гнев

Дэвид Финчер — режиссёр, который ещё на рассвете своей карьеры снял 3 шедевра подряд. Творческий подъём у молодого Финчера начался после неудачного дебюта с фильмом «Чужой 3» 1992, который автор мечтал снять ещё в детстве. Неудача, по словам самого Финчера, не остановила его, а скорее придала сил.

Уже в 1995 году на экраны выходит фильм «Семь» — зловещая история о маньяке, карающем своих жертв за каждый из семи смертных грехов. Убийца оставляет на месте преступления название греха и головоломку, позволяющую найти следующего «грешника». Главные роли детективов, расследующих дело, сыграли Брэд Питт и Морган Фриман. Фильм получил множество кинопремий, а по его мотивам впоследствии создали серию комиксов.

Цитата из к/ф «Семь». Реж. Дэвид Финчер. 1995. США Звонок

Следующий фильм Финчера оказывается не менее успешным. «Игра» 1997 — это история преуспевающего банкира, чья жизнь меняется после необычного подарка — билета для участия в «Игре», призванной трансформировать серые будни. Многие кинокритики усматривают в картине стилистику предыдущего фильма — все те же излюбленные головоломки, погони, шокирующий финал…

Цитата из к/ф «Игра» Реж. Дэвид Финчер. 1997. США Глаза в глаза

Через два года Дэвид Финчер приумножает успех, выпуская на экраны свой самый противоречивый фильм «Бойцовский клуб» 1999 — историю о «белом воротничке», растрачивающем жизнь внутри офисных коробок и лабиринтов, который однажды, плюнув на все, создаёт подпольную организацию «Бойцовский клуб».

В основе картины — одноимённый роман Чака Паланика. Впрочем, концовку режиссёр поменял, и как впоследствии признался Паланик, она ему понравилась больше, чем своя собственная. Как вспоминает Финчер, на Венецианском кинофестивале триллер поразил всех. Однако настоящее признание к картине пришло не сразу — недвусмысленную сатиру Финчера нужно было переосмыслить, что требовало времени.

Цитата из к/ф «Бойцовский клуб». Реж. Дэвид Финчер. 1999. США — Германия Бой

В Москве ретроспектива продлится до 9 октября. А ровно через неделю, с 14 по 16 октября, все фильмы программы покажут ещё в двух городах России — Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.