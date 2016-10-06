Самара, 6 октября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Госфинконтроль Самарской области по результатам ревизий региональных ведомств и департамента градостроительства мэрии Самары, в том числе в сфере закупок, выявленных при реализации госпрограммы по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, обнародовал многочисленные нарушения на сотни миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Футбол и деньги

Первое, что отмечает ведомство, выполненные работы не соответствуют проектной документации и техническому заданию. Так, при строительстве коллектора бытовой канализации от стройплощадки стадиона до улицы Демократическая в Самаре часть работ, указанных в актах выполненных работ, подписана только со стороны подрядчика ООО «С.И.Т.И.» и не соответствуют проектной документации и техзаданию к контракту. Общая сумма составляет 52,3 млн рублей. Указанные работы не были приняты департаментом градостроительства мэрии Самары, при этом коллектор введен в эксплуатацию.

Неэффективное использование 667,5 тыс. рублей из бюджета допущено этим же департаментом при строительстве коллектора бытовой канализации в результате оплаты некачественно выполненных работ.

Минэнергетики и ЖКХ области неэффективно израсходовало 142, 05 млн рублей при исполнении контрактов на проектные работы по благоустройству исторического центра Самара и при строительстве там новых и реконструкции действующих инженерных сетей. Оплата была сделана в размере 97% от стоимости контракта при отсутствии окончательного результата работ по контрактам.

АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» арендовала помещения по завышенной стоимости. Ревизоры установили, что рыночная стоимость аренды составляет от 390 до 700 рублей за 1 кв м, при этом стоимость аренды за арендуемое АНО «Дирекция 2018» помещение составляет 730 рублей кв. м, что выше рыночной стоимости аренды.

Совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области выявлены многочисленные факты приемки невыполненных работ и завышения сметной стоимости по результатам проверок капремонта фасадов и кровель жилых домов к ЧМ-2018 в историческом центре Самары, проводимых на улицах Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева и Ленинградской.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2016 года на пресс-конференции зампред правительства Самарской области — руководитель службы государственного финансового контроля Ольга Михеева констатировала, что за первое полугодие общий объем выявленных финансовых нарушений и подтверждённых бюджетных рисков составил 4 млрд рублей. В пользу областного бюджета обращены 1,9 млрд рублей.

Она отметила, что 50% от суммы выявленных нарушений возвращены в областной бюджет, и объем обращенных в пользу бюджета средств только в течение первого полугодия уже в 38 раз превысил расходы на содержание самой службы.