Пермь, 6 октября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Пермского края выбрали трех заместителей председателя Законадательного собрания Пермского края. Это произошло на пленарном заседании краевого парламента, прошедшего 6 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все кандидатуры предложил председатель краевого парламента Валерий Сухих. По краевому закону 2007 года остальные депутаты и фракции лишены права самостоятельно выдвигать кандидатуры заместителя председателя. Выборы прошли на безальтернативной основе.

zsperm.ru В Законодательном собрании Пермского края

На пост своего первого заместителя председатель предложил своего же первого заместителя по предыдущему созыву Игоря Папкова («Единая Россия»). Его кандидатуру поддержали 56 из 57 проголосовавших парламентариев.

Своих представителей в руководстве Заксобрания получили фракции ЛДПР и КПРФ. Вице-спикером стал директор пермского филиала «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Золотарев (ЛДПР) и бывший глава комитета Госдумы по обороне, адмирал Владимир Комоедов (КПРФ).

Без поста вице-спикера осталась самая малочисленная фракция «Справедливой России».

В пресс-службе Законодательного собрания Пермского края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в ходе заседания были сформированы четыре парламентские фракции. Во фракцию «Единой России» вошли 42 депутата, во фракцию КПРФ — шесть, ЛДПР — пять и «Справедливой России» — четыре. Кроме этого, сформированы все пять комитетов Заксобрания и две постоянно действующие комиссии.