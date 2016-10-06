Калининград, 6 октября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Федеральные компетентные органы ведут расследование серии осквернений памятников воинам Великой Отечественной войны в Калининградской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 6 октября, сообщил компетентный источник в Москве.

gov39.ru Отправленный в отставку врио калининградского губернатора Евгений Зиничев

В ходе расследования отмечается, что власти и силовые органы региона утратили контроль над ситуацией вокруг названных преступлений. При этом, в Москве складывающаяся в регионе обстановка квалифицируется как «система враждебных действий против российской Калининградской области», призванных, по замыслу противника, стать «ответом» на воссоединение Крыма с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум семи актах вандализма в отношении мемориальных комплексов героям Великой Отечественной войны. Первое преступление было совершено 17 сентября, преступники до сих пор не найдены.

ИА REGNUM отмечает, что на этом фоне президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Калининградской области Евгения Зиничева.

Новым исполняющим обязанности главы региона стал премьер Калининградской области Антон Алиханов, которому 17 сентября 2016 года исполнилось 30 лет.