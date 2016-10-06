Курган, 6 октября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Зауралье выявлены страховщики, навязывающие дополнительных услуги к полюсу ОСАГО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с лета наблюдается острый дефицит полисов ОСАГО, так как ключевой страховщик, компания «ЮЖУРАЛ-АСКО», сократила количество выдаваемых полисов и люди пошли в другие компании. А те заказали прошлогоднее количество полисов с небольшим запасом.

Страховые компании выдавали летом по 5−15 полисов в день, люди занимали очереди ночью. От дефицита полисов страдали в первую очередь жители сельской местности, у которых нет возможности высиживать ОСАГО в очередях. «Люди стали заложниками ситуации. Страховые ограничивают выдачу полисов, а ГИБДД штрафует автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО. И люди не знают к кому обращаться в данной ситуации», — отмечал тогда зампредседателя Курганской облдумы Марат Исламов.

Курганцы сетовали, что некоторые из компаний, за ускорение оформления ОСАГО, стали навязывать дополнительные виды страхования: имущества, жизни и т.д. Страховщики оправдывались: ОСАГО приносит им значительные убытки.

Однако прокуратура заинтересовалась жалобами курганцев на страховой произвол. По результатам проверки в деятельности ПАО СК «Росгосстрах», а также агентов страховой компании ФПАО «Ингосстрах» было установлено, что клиентам обозначенных страховщиков было отказано в оформлении полиса ОСАГО без страхования жизни или имущества.

По выявленным нарушениям закона в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 15.34.1 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в Управление ЦБ РФ по Курганской области. В адрес руководителя Курганского филиала ПАО СК «Росгосстрах» внесено представление об устранении нарушений законодательства.