Москва, 6 октября, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Руководство бойцовского клуба «Ахмат», организовавшего детские бои в турнире по смешанным единоборствам, выразило намерение прекратить конфликт с президентом Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Федором Емельяненко, объявившего этот факт нарушением правил проведения соревнований, если тот принесет извинения за свою критику, сообщает ТАСС.

Sergej Rosov Фёдор Емельяненко

Напомним, 5 октября президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Федор Емельяненко выразил свое возмущение участием детей в поединках турнира по смешаннымединоборствам в Грозном и напомнил, что по правилам ММА в боях смешанных единоборств вообще не разрешается участие спортсменов, которым не исполнилось 12 лет. Знаменитый спортсмен подчеркнул, что преждевременное участие в боях на одном уровне со взрослыми способно повредить как физическое, так и психологическое здоровье детей. Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев поддержал позицию Емельяненко, отметив, что каждый спорт хорош для определенного возраста и для детей правила поединков должны быть особыми.

Бывшая абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина заявила, что существующий регламент соревнований создан не просто так, и нарушать его нельзя.

В ответ на критические замечания организаторы турнира заявили, что будут проводить свои турниры в том формате, в котором пожелают. Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов заявил, что Емельяненко не имеет права осуждать детские поединки на турнире Grand Prix Akhmat 2016, так как они носили показательный характер.

Стоит отметить, что согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России, до участия в боях допускаются дети не младше 12 лет. В возрастных группах с 12 до 17 лет спортсмены должны быть одеты в прочную футболку из синтетического материала (рашгард) и использовать шлемы и защитную амуницию.