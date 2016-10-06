Киев, 6 октября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко во время службы в рядах Советской Армии принимал участие в боевых действиях. Об этом Порошенко признался 6 октября в Киеве на встрече со студентами, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Служба в АТО

Глава государства отметил, что в украинской армии не хватает военных психологов и посоветовал студентам отслужить в АТО после окончания учебы. «Я считаю, что военных психологов нам не хватает. Военным психологом могут быть не только выпускники психологии… Вам советую пойти в военкомат после окончания и год провести в «АТО». Вот я провел два года в Советской Армии, и в том числе участвовал в боевых действиях. Был призван со второго курса. А через два года вернулся на третий. Был призван в 1984 году, а вернулся в 1986 году. Могу сказать, что после армии это совершенно другое восприятие мира. Совершенно другое. Формирует человека, особенно те процессы, которые происходят в нашей армии», — сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что Украина за два года создала боеспособную армию. «Мы за два года (создали ВСУ — прим. ИА REGNUM ). И я горжусь этим, горжусь украинскими добровольцами, украинскими волонтерами, в первую очередь украинскими воинами, украинскими офицерами и украинскими генералами, украинским народом, который в наиболее тяжелые часы последние свои пять гривен по мобильному телефону переводил на поддержку украинской армии. Не было что есть, не было во что одеться, не было машин, не было снарядов, но был боевой дух. За этот короткий срок украинская армия не просто накормлена, одета с иголочки, обута, обеспечена медицинским и боевым обеспечением, но очень хорошо обучена и натренирована… Впервые в истории украинского общества уровень доверия к армии достигает уровня доверия к церкви», — заявил Порошенко.