Москва, 6 октября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Москве предлагают ввести минимальные тарифы на поездки на такси. Как заявил журналистам председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко, такое решение необходимо принять из-за растущего убытка таксомоторных компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Он пояснил, что необходимость назревает с апреля 2016 года.

Как заявил начальник отдела департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Никита Шестопалов, средняя поездка на такси по городу составляет 16 км. «Средняя длительность поездок составляет 20−25 минут», — уточнил он.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что услугами такси в столице ежедневно пользуются порядка 260 тысяч человек. При этом отмечали снижение стоимости услуг на 30%, пояснив, что причиной удешевления услуг таксистов является постепенное снижение цен на общественный транспорт. Эксперты, в свою очередь, сообщили ИА REGNUM, что на рынок таксомоторных перевозок будут возвращаться «бомбилы».