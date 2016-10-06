ГД предлагают сократить срок вступления в силу решений по фонду капремонта
Москва, 6 октября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Срок вступления в силу решения собственников многоквартирных домов о прекращении формирования фонда капремонта на счете регионального оператора и формировании такого фонда на спецсчете предлагается сократить до 1 месяца. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Челябинской области.
Сейчас срок вступления в силу такого решения составляет два года после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если меньший срок не установлен законом субъекта РФ. Таким образом люди продолжают вносить взносы на капремонт на счет регионального оператора, и только после истечения установленного срока региональный оператор перечислит все средства сформированного у него фонда капремонта на спецсчет их многоквартирного дома.
«От собственников помещений в многоквартирных домах, принявших решение об изменении способа формирования фонда капремонта, поступают многочисленные обращения о необходимости сокращения срока вступления в силу этого решения и предоставления возможности перечислять взносы на капремонт на спецсчет их многоквартирного дома», — отмечают авторы законопроекта.
Субъектам РФ при этом представлено право устанавливать меньший срок вступления в силу подобных решений. «Однако установление такого срока влияет на финансовую устойчивость деятельности регионального оператора, которому необходимо будет для перечисления средств на специальный счет многоквартирного дома изъять их из средств, запланированных на проведение работ в рамках краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта, что приведет к ее невыполнению», — считаю челябинские депутаты. В связи с этим срок вступления соответствующего решения в силу сокращается законопроектом на федеральном уровне до 1 месяца.
При этом законопроектом устанавливается обязанность регионального оператора в течение одного года перечислить средства сформированного у него фонда капитального ремонта на специальный счет многоквартирного дома. По усмотрению субъекта РФ этот срок может быть сокращен.