Москва, 6 октября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Срок вступления в силу решения собственников многоквартирных домов о прекращении формирования фонда капремонта на счете регионального оператора и формировании такого фонда на спецсчете предлагается сократить до 1 месяца. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Челябинской области.

Images Money Деньги на капитальный ремонт

Сейчас срок вступления в силу такого решения составляет два года после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если меньший срок не установлен законом субъекта РФ. Таким образом люди продолжают вносить взносы на капремонт на счет регионального оператора, и только после истечения установленного срока региональный оператор перечислит все средства сформированного у него фон­да капремонта на спецсчет их многоквартирного дома.

«От собственников помещений в многоквартирных домах, принявших решение об изменении способа формирования фонда капремонта, поступают многочисленные обращения о необходимости сокращения срока вступления в силу этого решения и предоставления возможности перечислять взносы на капремонт на спецсчет их многоквартирного дома», — отмечают авторы законопроекта.

Субъектам РФ при этом представлено право устанавливать меньший срок вступления в силу подобных решений. «Однако установление такого срока влияет на финансовую устойчивость деятельности регионального оператора, которому необходимо будет для перечисления средств на специальный счет многоквартирного до­ма изъять их из средств, запланированных на проведение работ в рамках крат­косрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта, что приведет к ее невыполнению», — считаю челябинские депутаты. В связи с этим срок вступления соответствующего решения в силу сокращается законопроектом на федеральном уровне до 1 месяца.

При этом законопроектом устанавливается обязанность регионального оператора в течение одного года перечислить средства сформированного у него фонда капи­тального ремонта на специальный счет многоквартирного дома. По усмотрению субъекта РФ этот срок может быть сокращен.