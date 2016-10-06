Ростов, Ярославская область, 6 октября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Очередное ЧП в ярославском здравоохранении. В здании поликлиники в Ростове обрушился потолок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

ИА REGNUM Потолок рухнул

Руководство регионального департамента здравоохранения и фармации срочно решает проблему размещения медучреждения. Новое здание поликлиники, которое строится в Ростове, пока не сдано в эксплуатацию.

Пока чиновники предложили единственно возможный, на их взгляд, выход из положения: часть поликлинических участков будет размещена в помещении родильного отделения.

«В Ростовской ЦРБ было много неудобств для пациентов. Все эти проблемы должны были разрешиться с введением в строй нового здания поликлиники. К сожалению, пока мы ждали, случилось ЧП — стал рушиться потолок в старой поликлинике. Было принято решение — занять помещение родильного отделения помещения с отдельным входом и разместить там часть участков поликлиники. Другого места в Ростове нет», — отметил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Михаил Осипов на заседании комитета облдумы по социальной, демографической политике и здравоохранению.

Стоит отметить, что после сокращения родильных коек в муниципальных районах Ярославской области профильные отделения в крупных районных центрах обслуживают ряд окрестных территорий. Как отразится произошедшее на качестве оказания родовспоможения в Ростове, директор департамента на заседании комитета не уточнил.