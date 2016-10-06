Очёр, Пермский край, 6 октября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Пермском крае Очерский районный суд рассмотрел уголовное дело двух местных жителей, братьев, 46 и 40 лет, задержанных после взрыва и ограбления банкомата ночью 25 апреля. Они обвинялись по пункту 4 статьи 258 УК РФ «Кража». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате районного суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2015 года ночью в городе Очёре Пермского края был повреждён банкомат в помещении круглосуточной зоны одного из банков и похищено 1,3 млн рублей.

В пресс-службе краевого управления МВД по Пермскому краю корреспонденту ИА REGNUM сообщили подробности расследования этого дела. Банкомат был взорван с помощью газа и электрошокера. В спешке на месте преступления злоумышленники оставили предметы, при помощи которых взломали устройство, а также сшитый мешок для денежных средств. В ходе проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких дней по подозрению в преступлении полицейские задержали двоих братьев 46 и 40 лет. Старший из них впоследствии дал признательные показания и взял всю вину на себя.

Большая часть похищенных денежных средств найдена оперативниками при проведении обысков.

Суд признал виновным в преступлении 46-летнего гражданина и приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Второй фигурант по уголовному делу оправдан.

Отметим, что в начале июля 2016 еще один из взрывников-неудачников задержан полицией. В конце июля 2016 года, по данным полиции, задержаны пятеро членов организованной группы, которым вменяется преступное посягательство на банкоматы. По мнению следователей, банда причастна как минимум к 10 подобным действиям в 2015 — 2016 годах. По данным правоохранительных органов, расследование этих дел продолжается.

Напомним, что с апреля по октябрь 2016 года в Пермском крае предпринято восемь попыток вскрытия банкоматов. Четыре попытки оказались удачными, и злоумышленники в каждом случае поживились добычей от 1 до 4 млн рублей. Четыре другие попытки вскрытия терминалов окончились ничем.

Последняя неудачная попытка вскрытия терминалов двух коммерческих банков произошла в Перми в ночь на 11 сентября 2016 года на территории локомотивного депо.

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