Тбилиси, 6 октября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В грузинском регионе Рача-Лечхуми заработал свой аэропорт. Открытие взлетно-посадочной полосы Амбролаурского аэропорта состоялось 6 октября. По информации пресс-службы правительства Грузии, пассажиром первого самолета, приземлившегося на новой полосе в Амбролаурском аэропорту был премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

pixabay.com Взлётно-посадочная полоса

Строительство полосы протяженностью 1100 метров и шириной 30 метров закончилось в беспрецедентно короткие сроки, и отныне этот аэропорт может без ограничений принимать 19-местные самолеты типа L 410, отметил премьер-министр.

Задействование Амбролаурского аэропорта он назвал началом совершенно нового этапа развития региона Рача-Лечхуми.

«Всего месяц назад, когда я посетил фермеров компании «Блауэнштайн», здесь было голое поле. Сегодня здесь аэродром, который открывает региону совершенно новые возможности. Это будут регулярные рейсы, и в Рачу можно будет прилететь в любое время года менее чем за час, а также вылететь отсюда в столицу», — заявил Квирикашвили.

По информации премьера, до конца года завершится строительство нового пассажирского терминала, и в Амбролаури появится новый современный горный аэродром, соответствующий международным стандартам.

Он также рассказал о планах по дальнейшему развитию региона, его курортов, строительстве новых дорог и подчеркнул, что это не просто обещания, а план, который будет осуществлен.