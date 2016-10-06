Вашингтон, 6 октября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Глава МВФ Кристин Лагард призвала Германию и другие индустриальные страны увеличить инвестиции для дополнительного экономического роста, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Jericho Инвестиции

Такие страны как ФРГ, Канада и Южная Корея, имеют пространство для манёвра и должны использовать такое положение дел, чтобы улучшить продуктивность и конъюнктуру, сказала Лагард перед началом ежегодного заседания валютного фонда.

Запланированное правительством Германии снижение налогов может стать частью более обширной программы, надеется глава МВФ.