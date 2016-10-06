Ярославль, 6 октября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы подвергли критике сокращение программы стимулирования местных властей за деятельность по поиску и привлечению инвесторов на территории муниципальных районов. Об этом шла речь на заседании комитета по экономике Яроблдумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Заксобрании.

duma.yar.ru Иван Парамонов и Виктор Волончунас

«В августе 2016 года была произведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций. Лучшими по результатам в соответствии с методикой были признаны Угличский, Тутаевский муниципальный район и город Рыбинск, но, к сожалению, средств для стимулирования администрации в областном бюджете не предусмотрено», — сообщила заместитель директора департамента по инвестиционной политике Наталья Ананьева.

«Второй год подряд не осуществляется финансовое стимулирование муниципальных образований, осуществляющих привлечение инвестиций. Мы готовы вас в этом поддержать, чтобы для муниципалов это были не пустые слова, и они реально работали над улучшением инвестиционного климата и видели, что мы оцениваем, видим и поддерживаем их деятельность», — заявил заместитель председателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Иван Парамонов.

Заместитель Председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас предложил подключить налоговые механизмы для стимулирования работы по поиску инвесторов в муниципальных образованиях.

«Субсидии для муниципальных образований под инвестиционную деятельность малы и ничего не решают. Если сегодня бюджетное законодательство разрешает 50% налога на имущество предприятий и организаций передать муниципалам, то в нашем случае они целиком поступают в областной бюджет, поэтому появление любого нового предприятия, которое могло бы принести дополнительные доходы, у муниципальных образований никакого интереса не вызывает», — сказал зампредседателя думы Виктор Волончунас.

По итогам рассмотрения депутаты рекомендовали правительству не сокращать заложенные расходы в 2017 году по направлениям, которые стимулируют или улучшают инвестиционную привлекательность региона и создают условия для развития появления новых производств.