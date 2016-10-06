Нижний Новгород, 6 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Нижегородские депутаты, чиновники и представители экспертного сообщества решили бороться с вывесками на иностранных языках. В рамках заседания временной рабочей группы по вопросу «о чрезмерном использовании средств чужого алфавита на вывесках города Нижнего Новгорода» были рассмотрены изменения в проект правил размещения и содержания информационных конструкций, которые касаются разработки требований по использованию русского алфавита.

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«Нас призывают к толерантности, терпимости, но начнем с того, что будем с уважением относиться к своему языку. Если мы не сохраним язык — не будет ни нации, ни государства», — заявила в ходе заседания профессор кафедры современного русского языка и общего языкознания филологического факультета нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Елена Маринова.

В департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации уверяют, что нормативные требования новых правил сформулированы с учетом основного тезиса — все вывески в городе должны быть на русском языке. При этом допускается, что на части вывесок может быть использован иностранный язык, но варианты его использования должны быть регламентированы.

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После утверждения новых правил размещения и содержания информационных конструкций все вывески в исторической части города должны быть «переведены» на русский язык в течение полугода, на остальной территории города — за год.

По словам председателя постоянной комиссии городской думы по социальной политике Василия Пушкина, в настоящее время в Нижнем Новгороде 99% нарушений в оформлении вывесок составляют намеренные искажения написания русских слов, поэтому поставленную задачу можно рассматривать, как «действия в защиту русского языка», который так же как, гимн и флаг страны, «принадлежит не только не только государству, но и всему народу».

По мнению главного архитектора Нижнего Новгорода Владимира Быкова, «болезнь зашла слишком далеко, и лечить ее будет непросто, главное — не впадать в крайности и действовать в правовом поле».

Он не исключает возможность создания пилотного проекта по разработке лингвистических регламентов в сфере визуального оформления города, инициатором которого мог бы выступить Нижний Новгород.

По словам Пушкина, вопрос очень злободневный и многогранный. Простых решений — взять и запретить — в нем быть не должно: «Резкая тоска по очистке нашего могучего русского языка стала ясной и осознанной болью. Я считаю, пусть мы будем долго запрягать, но потом будем продвигаться по этому пути. Мы должны обойтись без судебных исков, чтобы все было в рамках закона».

«Мы понимаем, что идет заимствование иностранных слов из других культур — и это нормально, потому что этот процесс взаимен. Нельзя путать естественные языковые процессы с информационным беспорядком, — добавил Пушкин. — Все члены рабочей группы согласились с тем, что первой и самой важной ступенью является исключение в русских словах или названиях, написанных в русской транскрипции, чужеродных символов и иностранных букв. Нужно понимать, что это бред».