Рязань, 6 октября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В 2016 году в Рязани всего по программе капитального ремонта в порядок приведут 405 домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, сейчас этот план выполнен примерно на 95%.

vlg-media.ru Капитальный ремонт многоквартирного дома

«Исполнение региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по городу Рязани в 2016 году находится в завершающей стадии: выполнено более 95% от общего объема запланированных работ — 558 видов ремонта в 405 многоквартирных домах областного центра», — говорится в сообщении пресс-службы.

6 октября замглавы администрации Андрей Ульянов осмотрел отремонтированный дом %18 на улице Великанова. Подрядчик, который делал ремонт, дал восьмилетнюю гарантию на все отремонтированные элементы.

ИА REGNUM напоминает, что жителям других домов в Рязани не так сильно повезло. К примеру, в июне 2016 года активисты регионального отделения ОНФ сообщили, что жители дома №6 на улице Карла Маркса в Рязани более полугода ждут окончания капитального ремонта фасада здания. Изначально ремонт делался медленно, однако в скором времени рабочие собрали леса и просто ушли. По данным рабочей группы ОНФ, ремонт проводила компания ООО «СпецСтройРегион», которая также должна была ремонтировать еще 20 объектов на общую сумму 24 млн рублей. При этом похожая ситуация наблюдается практически на всех объектах.