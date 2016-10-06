Брянская область, 6 октября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Администрация Бежицкого района Брянска не хочет переселять жителей дома, которому уже больше 105 лет, а уровень его износа составляет 62%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Общероссийского народного фронта. Несмотря на то, что жители пытаются всеми способами добиться переселения, чиновники отказываются признавать дом непригодным для проживания.

KreF Ветхий дом

По данным жителей, которые обратились к общественникам, в доме №37 по улице Кирова жить просто опасно. Здесь прогнили пол и бревна, а зимой есть даже опасность обрушения крыши. В 2014 году дом прошел экспертизу. Согласно ее результатам, уровень износа составил 62,34%. Повреждения всех конструкций подтвердились, как и угроза для жизни жильцов. Ко всему прочему добавляется, что последний капремонт здесь был проведен еще в 1960-х годах, а сейчас ни одна управляющая компания не желает браться за обслуживание здания. Чиновников такие данные не впечатлили.

«Чиновники аргументировали свою позицию тем, что в техническую экспертизу не была включена пристройка соседа заявительницы и степень износа могла быть преувеличена. Кроме того, один из жильцов отказался переезжать, что, по мнению администрации, является причиной для отказа в переселении остальных квартирантов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас жители, которым помогают активисты, пытаются доказать свою правоту в суде.

ИА REGNUM напоминает, что в мате 2016 года активисты ОНФ нашли в Брянске дома, которые подлежат сносу, но, несмотря на это, жильцы продолжают платить за капитальный ремонт. Так, пока в список попали только три дома в Фокино. Это дома №№ 3 и 14А на улице Гагарина, а также дом №3 на улице Ленина. Степень износа этих домов сильно превышает норматив.

Ранее активисты выступали за пересмотр реестра аварийных домов. По мнению активистов, большинство домов, которые планируют отремонтировать, необходимо сносить, так как ремонт ничего не дает дому. Проживание в таких домах опасно для жизни и здоровья людей.