Тбилиси, 6 октября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В Грузии завершилось строительство первой ветряной электростанции «Картли». По информации пресс-службы правительства Грузии, на церемонии открытия станции присутствовал премьер-министр Георгий Квирикашвили, который назвал задействование ветряной станции большим шагом вперед на пути использования альтернативных источников энергии.

gov.ge Георгий Квирикашвили на открытии ветряной электростанции

«Это одна из лучших в мире электростанций, стоимость которой составляет $34 млн. Эта электростанция позволит нам зимой часть спроса на электроэнергию удовлетворять за счет энергии ветра. Что самое главное, это экономично и экологически безопасно для нашего населения», — пояснил премьер и подчеркнул, что Грузия богата энергоресурсами и имеет возможность использования альтернативных источников энергии, что делает ее частью цивилизованного мира.

Ветряную станцию «Картли» построило ООО «Ветряная электростанция Картли», которое является дочерней компанией «Фонда развития энергетики» и «Корпорация нефти и газа Грузии». Мощность станции составляет 20,7 МВт, годовая выработка электроэнергии — 88 млн квт-ч. Ветряная электростанция состоит из шести агрегатов, мощность каждого из которых составляет 3,45 МВт.