Москва, 6 октября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам поручил заложить в бюджет 2017 года средства на индексацию пенсий и федеральные социальные доплаты к ним, сообщает пресс-служба Кремля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осенняя прогулка в Летнем саду, Санкт-Петербург

Российский президент указал, что необходимо поддержать пожилых людей и социально уязвимых граждан России. Для этого нужно предусмотреть в бюджете 2017 года ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, на индексацию пенсий по показателям фактической инфляции, а также на федеральные социальные доплаты к пенсиям.

«Вместе с тем нужно, конечно, сделать меры социальной поддержки более эффективными, исходить в первую очередь из принципов адресности и нуждаемости», — подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложности в экономике, государственный бюджет сохранит свою социальную направленность, сохранив в приоритете проекты модернизации образования, поддержки здравоохранения и культуры.