Цхинвал, 6 октября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Пункты пропуска на границе Южной Осетии с Грузией будут закрыты в день проведения выборов в грузинский парламент, сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности.

ru.torange.biz Проход закрыт

Граждане, имеющие право пересекать границу с Грузией, не смогут этого сделать с вечера 7 октября до раннего утра 9 октября.

«В Комитет государственной безопасности Южной Осетии поступает информация о намерениях радикально настроенных элементов организовать серию провокаций по дестабилизации общественно-политической обстановки в Грузии во время проведения выборов в национальный парламент», — отметили в ведомстве.

КГБ доводит до сведения постоянно проживающих в Южной Осетии граждан Грузии, что с 20:00 часов 7 октября временно прекращается пропуск граждан в местах упрощённого пересечения государственной границы г с Грузией.

Пункты пропуска начнут функционировать в обычном режиме в 7:00 часов 9 октября.