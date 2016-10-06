Южная Осетия закроет границу в день парламентских выборов в Грузии
Цхинвал, 6 октября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Пункты пропуска на границе Южной Осетии с Грузией будут закрыты в день проведения выборов в грузинский парламент, сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности.
Граждане, имеющие право пересекать границу с Грузией, не смогут этого сделать с вечера 7 октября до раннего утра 9 октября.
«В Комитет государственной безопасности Южной Осетии поступает информация о намерениях радикально настроенных элементов организовать серию провокаций по дестабилизации общественно-политической обстановки в Грузии во время проведения выборов в национальный парламент», — отметили в ведомстве.
КГБ доводит до сведения постоянно проживающих в Южной Осетии граждан Грузии, что с 20:00 часов 7 октября временно прекращается пропуск граждан в местах упрощённого пересечения государственной границы г с Грузией.
Пункты пропуска начнут функционировать в обычном режиме в 7:00 часов 9 октября.