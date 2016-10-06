Александров, Владимирская область, 6 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Из-аз подрядной компании, которая никак не может отремонтировать участок теплотрассы, жители 17 домов в городе Александрове (Владимирская область) уже два месяца живут без горячей воды. Также в домах нет и отопления, несмотря на то, что отопительный сезон в городе начался еще 22 сентября.

music4life Авария на водопроводе

Как сообщает ГТРК «Владимир», горячую воду в этих домах отключили 15 августа. В городе должен был начаться ремонт участка теплотрассы и нескольких котельных. Его планировали закончить к концу лета, однако подрядчик опоздал больше, чем на месяц.

«Компания своевременно не приступила к работам, объясняя тем, что много времени уходит на подготовку труб, задвижек, всех необходимых материалов, получилось — сдвинулись сроки объекта. Объект не сдан», — цитирует издание и.о. главы районной администрации Расула Бурзиева.

ИА REGNUM напоминает, что в областном центре отопительный сезон также не начался спокойно. Тепло в дома пустили еще 20 сентября, однако уже 5 октября в 176 домах города было отключено отопление из-за работ на четырех участках теплотрасс. Там были выявлены дефекты. В домах, попавших в зону отключения, живут 25 тысяч человек.