Углич, Ярославская область, 6 октября, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Строительство ледового дворца и школы в Угличе оживит экономику этого района Ярославской области. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правительства региона Виталий Ткаченко в ходе рабочего визита в Угличский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

yarregion.ru Фундамент детского сада в Угличе

6 октября в рамках ознакомительного визита Виталий Ткаченко посетил ряд социальных объектов, проинспектировал ход выполнения региональных программ, касающихся строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ. Кроме того, обозначил перспективы работы по «проблемным» объектам.

Один из таковых — детский сад в микрорайоне «Мирный-2». Его строительство началось в 2014 году в рамках федеральной целевой программы и должно было завершиться в 2015-м. В настоящее время на объекте работает уже второй подрядчик, но перспективы ввода садика в эксплуатацию по-прежнему туманны. На объекте возведены только фундамент и стены, а в день визита Виталия Ткаченко на стройке не оказалось ни одного рабочего. Ввиду этого зампред правительства прямо на месте принял решение о смене подрядчика.

Также Ткаченко осмотрел новые дома в микрорайоне Золоторучье, построенные в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья. С начала ее реализации уже 187 жителей Угличского района получили новые квартиры. В 2016 году должны быть расселены еще 100 человек, причем по 94 вопрос уже закрыт. В 2017 году планируется расселить еще 69 граждан.

«Для меня эта поездка ознакомительная. Я еженедельно выезжаю в районы области, оцениваю состояние ЖКХ, дорожного хозяйства, ситуацию в строительной отрасли, сканирую картинку. Впечатления от Угличского района очень хорошие. Мы сегодня обсудили с его руководством проекты, которые уже подготовлены к реализации: это строительство ледового дворца, школы. Договорились, что будем работать над включением их в областные программы, добиваться федерального финансирования для новой школы, искать спонсора на строительство ледового дворца. Программы, которые Углич начал, мы полностью поддерживаем и будем участвовать в их реализации. Если нам удастся запустить строительство этих объектов, экономика района задышит намного легче», — цитирует Виталия Ткаченко сайт правительства Ярославской области.