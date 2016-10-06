Цхинвал, 6 октября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Генпрокуратура Южной Осетии подготовила доклад о военных преступлениях Грузии в августе 2008 года. Глава ведомства Урузмаг Джагаев сообщил журналистам, что по имеющейся у него информации, в республику ожидается приезд представителей Международного уголовного суда.

Yana Amelina (Яна Амелина) У здания миссии ОБСЕ в Цхинвале. 2008

Он напомнил, что уголовное дело по факту военных преступлений Грузии против народа Южной Осетии было возбуждено в 2008 году, сразу после окончания войны, были собраны многочисленные доказательства вины грузинских властей.

«До настоящего времени мы периодически приостанавливаем и возобновляем это уголовное дело. Все военные преступления Грузии, геноцид народа Южной Осетии не имеют срока давности. Дело несколько раз приостанавливалось и снова возобновлялось, когда появлялись новые сведения и материалы. Мы периодически проводим конкретные следственные действия по этому уголовному делу», — отметил Джагаев.

По его словам, в рамках расследования этого уголовного дела еще будут исследованы действия виновников геноцида и даны им оценки.

«Нами подготовлен доклад для Международного уголовного суда. Мы хотим расследовать это уголовное дело таким образом, чтобы передать реальную картину происходившего в августе 2008 года», — подчеркнул генпрокурор.

В октябре прошлого года Международный уголовный суд начал расследование преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.