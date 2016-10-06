Исламабад, 6 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум.

В ходе состоявшегося визита Александра Лукашенко в Пакистан достигнута договорённость об активизации белорусско-пакистанского сотрудничества и резкого наращивания взаимной торговли, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Наваз Шариф, 5 октября 2016 года

В ходе визита 5 октября в Исламабаде состоялись переговоры Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Достигнута договорённость выйти на тесную кооперацию с третьими странами. «Примером тому может стать предполагаемое участие Белоруссии в строительстве китайско-пакистанского экономического коридора», — сказано в официальном сообщении.

Лукашенко заявил о необходимости активнее развивать научно-техническое сотрудничество. «Во время нынешнего визита открыт Белорусско-пакистанский центр по координации научно-технического и инновационного сотрудничества, — отметил он. — Мы усилим совместную работу в области сельскохозяйственной и промышленной кооперации. В ближайшее время обменяемся визитами специалистов для расширения сотрудничества по этим направлениям».

«Мы договорились с премьер-министром в течение четырех лет вывести наш товарооборот на уровень $1 млрд. Как хотите договаривайтесь между собой, но через четыре года $1 млрд, не меньше (больше можно), должен быть», — цитирует президентская пресс-служба выступление Лукашенко 5 октября на церемонии открытия 4-го Белорусско-пакистанского делового и инвестиционного форума.

6 октября завершился официальный визит Лукашенко в Пакистан. Президентский «Боинг» вылетел из авиабазы «Нур Хан» и приземлился в Узбекистане — так начался ещё один рабочий визит, который не анонсировался и, судя по сообщению президентской пресс-службы, посвящён посещению могилы умершего месяц назад бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Ислама Каримова.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года Белоруссия и Пакистан достигли показателя $56,4 млн во взаимной торговле. За январь-июль 2016 года двусторонний товарооборот достиг $30,2 млн с положительным для белорусской стороны сальдо. Таким образом, поставленная Александром Лукашенко и Навазом Шарифом цель достичь товарооборота в $1 млрд через четыре года выглядит более чем амбициозной.