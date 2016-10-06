Москва, 6 октября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 октября посетит с визитом Францию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе визита предполагается обсуждение с президентом Франции Франсуа Олландом Сирии и Украины.

kremlin.ru Владимир Путин и Франсуа Олланд

У лидеров государств будет возможность обсудить и состояние двусторонних отношений — «с учетом тех тенденций, которые в последнее время проявляются и среди деловых кругов двух стран, и среди сотрудников наших правительств», отметил Лавров в ходе переговоров со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

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Лавров отметил озабоченность Москвы происходящим в Сирии и заверил, что Россия заинтересована в нормализации ситуации в САР.

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