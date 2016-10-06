Москва, 6 октября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила Росреестр нарушителем законодательства в сфере закупок после приобретения зарубежного программного обеспечения вместо его отечественных аналогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмилу Бокову.

pixabay.com Программное обеспечение

Такое решение вынесено по результатам внеплановой проверки государственных и муниципальных структур, закупивших весной 2016 года продукты программного обеспечения. Государственные структуры, в том числе Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, объявлены нарушителями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

По обращению сенатора Людмилы Боковой, которая потребовала проверить закупки 46 государственных и муниципальных организаций, ФАС проводит внеплановую проверку. На сегодняшний день ФАС вынесла решения по итогам проверки трёх из них. В их числе также Центр по обеспечению деятельности Казначейства России и информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие».

Напомним, с января 2016 года покупка зарубежного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд запрещена при наличии на рынке аналогичных продуктов российского производства. Сенатор Людмила Бокова подчеркнула, что переход на программное обеспечение российской разработки позволит «без ущерба поддерживать работу в условиях разного рода зарубежных санкций». Однако, по словам Боковой, тендеры на закупку этих программ составляются с многочисленными нарушениями, стараясь обойти законодательство и закупить иностранное ПО.

Поскольку контракты, по которым ФАС провела проверку, заключены давно, предписаний об устранении нарушений не последует, но нарушители законодательства могут быть подвергнуты административной ответственности. Вопрос о ней в ближайшее время должно рассмотреть Управление контроля размещения государственного заказа ФАС.