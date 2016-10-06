Красногорск, 6 октября, 2016, 17:01 — ИА Регнум.



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В Московской области введены в эксплуатацию 16 жилых домов-долгостроев компании «СУ-155». Таким образом, свои квартиры смогли получить более трех тысяч граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

«В рамках реализации механизмов по завершению строительства объектов компании «СУ-155» на сегодняшний день введены в эксплуатацию 16 жилых домов и обеспечены права 3101 гражданина, инвестировавшего собственные средства в строительство объектов данного застройщика», — заявил министр стройкомплекса Московской области Серей Пахомов.

Он также отметил, что строительство еще 35 жилых домов будет завершено до 2018 года: 14 объектов в 2016 году, 14 — в 2017 году и 7 — в 2018 году.

«Обязательства по завершению строительства 15 объектов застройщика «СУ-155» в микрорайоне Восточный городского округе Звенигород и по обеспечению нарушенных прав 2076 граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 10 домов, осуществляет компания «Стройпромавтоматика», — заключил Пахомов.

Напомним, ранее в отношении АО ГК «СУ-155» была введена процедура наблюдения, применяемая по делу о банкротстве. На тот момент в области насчитывалось 66 недостроенных жилых домов. Финансирование и завершение строительства объектов обеспечивает банк «Российский капитал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года в Подмосковье насчитывался 121 жилой дом с нарушением сроков сдачи в эксплуатацию, включая проблемные дома, объекты на контроле и долгострои «СУ-155». В настоящий момент в регионе есть 32 проблемных долгостроя с 5,9 тысячами человек. И еще 29 объектов находятся на особом контроле у минстройкомплекса Подмосковья.