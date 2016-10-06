Москва, 6 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву «иметь в виду» опыт Нижегородской области по борьбе с распространением африканской чумы свиней.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Дмитрию Медведеву показали проект сверхзащищенного свинокомплекса

Это произошло после того, как губернатор Валерий Шанцев разрекламировал главе правительства проект по строительству крупного свинокомплекса, который намерена реализовать в Нижегородской области норвежская компания Russia Baltic Pork Invest (RBPI).

Встреча губернатора и премьера произошла в рамках сельскохозяйственной выставки «Золотая осень», которая проходит на ВДНХ с 5 по 8 октября. Шанцев представил Медведеву проект RBPI, заявив, что это будет сверхзащищенный свиноводческий комплекс.

«Там самая современная зоозащита, разработанная норвежцами. Все стерильно», — уверил губернатор.

Ознакомившись с параметрами проекта, Медведев резюмировал, что «в таком месте вспышка АЧС просто не сможет возникнуть».

«Александр Николаевич, имейте в виду нижегородский опыт», — обратился премьер-министр к министру сельского хозяйства.

RBPI готова инвестировать 3 млрд рублей в строительство свинокомплекса на 180 тыс. голов. При этом компанию не пугает ситуация с периодическими вспышками африканской чумы свиней, сложившаяся в регионе минувшим летом. Компания готова инвестировать в реализацию проекта порядка 3 млрд. рублей.

Комплекс в станет вторым проектом RBPI в Нижегородской области. Ранее компания реализовала аналогичный проект в Вадском районе.

По словам главы нижегородского Минсельхоза Алексея Морозова, с выходом нового свинокомплекса на полную мощность Нижегородская область будет полностью обеспечена свининой собственного производства.

Минувшим летом вспышки заболевания были зафиксированы сразу в нескольких районах области. В рамках борьбы с распространением АЧС в ряде населенных пунктов было полностью уничтожено все поголовье свиней в частных подворьях. Только за лето 2016 года поголовье свиней в Нижегородской области снизилось на 10%. Частникам рекомендуют уничтожить свиней и перейти на альтернативное животноводство — разводить кроликов, птицу и крупный рогатый скот.

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Как сообщало ИА REGNUM, местные жители считают, что разведение других видов домашних животных будет менее рентабельным по сравнению со свиноводством.

Кроме того, некоторые жители, потерявшие минувшим летом домашнее поголовье свиней, уверены, что ажитотаж вокруг распространения АЧС в регионе может нагнетаться искусственно.

Они полагают, что таким образом крупные производители при помощи властей пытаются зачистить рынок и убрать с него конкурентов, которыми являются частные хозяйства.