Москва, 6 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации предупреждает американских военных, что у расчетов ПВО ВС РФ не будет достаточного количества времени выяснять точную программу полета ракет и их принадлежности. Об этом сегодня, 6 октября, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он напомнил, что российская авиабаза «Хмеймим» и пункт базирования ВМФ РФ в Тартусе, которые находятся в сирийской провинции Латакия, прикрываются зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400.

В случае ракетного удара по Сирии, у расчетов российских комплексов ПВО просто не будет времени выяснять по «прямой линии» точные программы полетов ракет и принадлежность их носителей, подчеркнул Конашенков.

Тем самым генерал-майор дал понять, что, если США решатся на ракетный удар по Сирии, российские ПВО будут сбивать американские крылатые ракеты.

Ситуация в Сирии резко обострилась после разрыва американо-российских соглашений по поддержанию режима перемирия. США не выполнили свою часть соглашения и не развели отряды так называемой оппозиции с группировками террористов. В итоге бои в Сирии вспыхнули с новой силой.

Тем временем американские ястребы требуют от президента США Барака Хуссейна Обамы начать бомбить военные объекты сирийских правительственных сил.