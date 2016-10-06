Москва, 6 октября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. «Сергей Кириенко как глава Росатома заложил очень серьезные основы для развития на многие годы вперед, — заявил директор исследовательского центра «Промышленность и общество» Игорь Рябов. — Сейчас мы видим, что любое направление работы Росатома — неважно, новое или старое — прекрасно развивается. Например, в 2010 году удалось вернуть в портфель Росатома потерянные в свое время контракты в Европе. Благодаря грамотной стратегии международной политики госкорпорации мы снова начали обслуживать контракты, ушедшие к Westinghouse. Так что потерянные позиции Росатома вернул — его портфель международных заказов к 2015 году вырос до 110,3 млрд долларов. Это колоссальная сумма, особенно с учетом нынешних санкций».

kremlin.ru Дмитрий Медведев и Сергей Кириенко посещают атомную электростанцию. 2010

«Отдельно хотелось бы еще отметить корпоративную и социальную ответственность Росатома — в городах присутствия Росатома или его «дочек» людям гарантированы современные блага и хорошие условия для жизни, — подчеркнул эксперт. — Плюс нельзя забывать про внутренние корпоративные социальные программы в сфере образования и науки, поддержки молодых семей, жилищные программы. Здесь Росатом бесспорный лидер. Он успешно конкурирует с гигантами нефтегазовой отрасли, которые в этой области традиционно сильны. При Кириенко Росатом вошел в тройку самых передовых компаний с корпоративно-социальной ответственностью».

«Все это результаты менеджмента за последние 10 лет, проведенные Кириенко за рулем госкорпорации. Новый глава Росатома Алексей Лихачев попадает в структуру, которая была налажена и отработана до автоматизма, — отметил Рябов. — Смысла менять в ней что-либо нет. Лихачев занимался в Минэкономразвития внешнеэкономической деятельностью, очень хорошо знает проблематику международных связей, в том числе и деловых. Он прекрасно понимает, что ставка сейчас делается на расширение бизнеса на мировом рынке, что мы можем экспортировать наши технологии в развивающиеся страны. И этот вектор новый глава Росатома будет поддерживать. Разумеется, программу энергобезопасности России со счетов тоже никто не снимал — в ее реализации помогает правительство, тылы, так сказать прикрыты — Нововоронежская АЭС скоро заработает в полную мощность, строится еще один реактор на Ростовской АЭС. Вопрос энергообеспечения страны таким образом решается.

Одна из важнейших задач Росатома сегодня — международная экспансия, и, думаю, Алексей Лихачев сумеет привнести в это направление новый импульс».