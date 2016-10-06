Страсбург, Франция, 6 октября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Член Европарламента от правой Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Стивен Вульф находится в тяжёлом состоянии и доставлен в больницу после «перепалки» с коллегами, передаёт Bloomberg. Агентство сообщает, что депутат был избит, разбил голову и упал.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

«После перепалки, имевшей место на встрече членов UKIP» в здании Европарламента в Страсбурге, «Стив Вульф затем упал и был доставлен в больницу. Его состояние серьёзное», — говорит лидер британской партии Найджел Фарадж.

Пресс-секретарь ЕП подтвердила, что службы спасения были вызваны после того, как произошло медицинское происшествие напротив зала заседаний Европейского парламента.

Британское канал BBC уточнил, что Вульф упал из окна, а медики диагностировали у него кровоизлияние в мозг.