Рыбинск, Ярославская область, 6 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. 15 и 16 октября в Рыбинске Ярославской области пройдет Межрегиональный Ушаковский сбор военно-патриотических клубов России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, участие в сборах примут 13 команд из Рыбинска, Ярославской области, Москвы, Тулы, Серпухова, Перми, Краснодара и Владимирской области.

Федор Ушаков

Проведение Ушаковских сборов в Рыбинске (адмирал родился в сельце Бурнаково на территории современного Рыбинского района) стало возможным благодаря сотрудничеству городской администрации с Фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы.

Торжественное открытие сборов состоится 15 октября на базе Рыбинского кадетского корпуса. После этого команды присоединятся к шествию, посвященному Дню памяти адмирала Федора Ушакова, которое завершится митингом у памятника знаменитому флотоводцу. Соревнования начнутся в полдень и будут проходить на двух площадках: на базе кадетского корпуса и водной базе СШОР «Темп» в заливе Пазуха.

Участников команд в возрасте от 12 до 18 лет ждут большая военизированная полоса препятствий, турпереправа, стрельба из пневматической винтовки и пистолета, кросс. В заливе им предстоит продемонстрировать навыки гребли и управления шлюпкой, вязания морских узлов и знание сигналов флажного семафора.

Творческая часть сборов будет состоять из концерта презентаций команд и исторической викторины, посвященной жизни и деятельности Федора Ушакова.

«В Межрегиональном Ушаковском сборе военно-патриотических клубов России в Рыбинске примут участие 130 подростков. Рыбинск будут представлять четыре команды: учащиеся школы №6, Рыбинского кадетского корпуса, воспитанники Клуба юных моряков и духовно-просветительской общественной организации «Истоки», — рассказал руководитель Клуба юных моряков имени Евгения Коврижных Владимир Андреев.