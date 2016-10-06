Рига, 6 октября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, в одном из классов Вентспилсской 1-й гимназии во время урока обвалилась часть потолка размером примерно с половину квадратного метра, сообщает портал Mixnews.lv.

Henry_Wang Обвалившейся потолок

Как сообщила директор учебного заведения Парсла Копмане, никто из детей не пострадал. Ученики были эвакуированы, а о произошедшем было извещено городское Управление образования. Прибывшие на место происшествия строительные эксперты изучили помещение и пришли к выводу, что обрушился кусок штукатурки. После ремонтных работ уроки в данном классе будут продолжены.

Как стало известно, в июле 2016 года Государственное бюро по контролю за строительством провело проверку гимназии и не признало здание находящимся в хорошем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 августа руководитель Государственного бюро по надзору за строительством (ГБНС) Петерис Друкисзаявил, техническое состояние около 40% рижских школ «несколько тревожное», и если ничего не будет сделано, то объекты придется закрыть. Как пояснил Друкис, речь идет о несущей способности зданий и их механической прочности. Также он добавил, что в целом, техническое состояние столичных школ вызывает тревогу.

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