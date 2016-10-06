Калининград, 6 октября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев попросил президента перевести его на другую работу по семейным обстоятельствам. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

gov39.ru Антон Алиханов

Новым исполняющим обязанности главы региона стал премьер правительства области Антон Алиханов, которому 17 сентября 2016 года исполнилось 30 лет.

Напомним, что Алиханов начал работать в Калининградской области в 2015 году, когда стал вице-премьером Калининградской области. В июле 2016 года Алиханов стал и.о. премьера правительства области, после перехода бывшего губернатора области Николая Цуканова на должность полпреда президента в СЗФО