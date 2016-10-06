Москва, 6 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Госдума на заседании 7 октября обсудит ратификацию соглашения между Россией и САР о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»). «В первую очередь, это ратификация соглашения о размещении авиационной группировки», — сказал Володин, отвечая на вопросы журналистов по итогам Совета Думы.

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В тексте соглашения подчеркивается, что «нахождение на территории САР российской авиационной группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

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Также в планах нижней палаты парламента обсуждение правительственного законопроекта о единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. рублей. Расходы федерального бюджета на единовременную выплату составят 221,697 млрд рублей, выплата коснется 44 млн пенсионеров.

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