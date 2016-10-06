Москва, 6 октября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Командующим Воздушно-десантными войсками вместо генерал-полковника Владимира Шаманова назначен начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Сердюков, сообщают «Известия».

Флаг ВДВ

В ближайшее время генерал-лейтенанту Сердюкову вручат штандарт командующего ВДВ и официально представят личному составу.

Андрей Сердюков в 1983 году закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ), служил на всех должностях от командира разведвзвода до командующего общевойсковой армией Восточного военного округа. Проходил обучение в Общевойской академии и академии Генерального штаба, после чего занял должность начальника штаба Южного военного округа.

Стоит отметить, что генерал-лейтенант Андрей Сердюков организовал весной 2014 года специальную операцию в Крыму, высоко оцененную военными аналитиками всего мира.

Ранее возглавлявший ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы по причине перехода на работу в Государственную думу Российской Федерации.