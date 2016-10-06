Вильнюс, 6 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В день выборов в Сейм Литвы 9 октября в 24 из 71 округа избирателей, которые живут далеко от помещений избирательных участков или по другим причинам не могут туда приехать, будут бесплатно доставлять к местам голосования и отвозить обратно, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 октября, в ЦИКе Литвы.

vylip Водитель автобуса

Избирателей также будут подвозить и в день повторного голосования, 23 октября.

Такая бесплатная услуга предлагается более 26 тыс. избирателей. Составлены 1882 маршрута, общая протяженность которых (в обе стороны) достигает 109 тыс. километров.

Центральная избирательная комиссия, получив от окружных избирательных комиссий данные о предполагаемом числе пассажиров и маршрутах, их протяженности, предварительной потребности в средствах на топливо, которые израсходуют транспортные средства, приняла решение по поводу выделения средства и порядка перевоза избирателей.

Маршруты, по которым избирателей будут привозить в избирательные участки, графики и государственные номера транспортных средств, которые планируется использовать, будут переданы комиссариату полиции самоуправления.

В каждом транспортном средстве, предназначенном для перевоза избирателей, будет информационный лист, прикрепленный к лобовому стеклу. В нем будет указано, что осуществляется перевоз избирателей, будет указан маршрут, его номер, график, государственный номер транспортного средства. Информационный лист утверждается печатью окружной избирательной комиссии.

Расходы за перевоз избирателей будут оплачены из средств госбюджета, выделенных ЦИК, и бюджетов самоуправлений. ЦИК покроет расходы топлива, которые, согласно предварительным данным, могут достигать 10 тыс. евро.

Окружные и участковые избирательные комиссии должны будут контролировать и гарантировать, чтобы в транспортных средствах, предназначенных для перевоза избирателей, не осуществлялась агитация, не раздавался и не передавался агитационный материал.

В транспортном средстве могут ездить наблюдатели на выборах, имеющие при себе удостоверение наблюдателя. Если в транспортном средстве не будет хватать мест, число наблюдателей будет ограничиваться до двух или одного.