Махачкала, 6 октября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Более 1,5 тысяч дагестанцев будут отобраны для прохождения военной службы в рамках осеннего призыва, а всего в регионе призыву подлежать 50 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 6 октября в Военном комиссариате Дагестана.

mil.ru Призывники

Первых новобранцев отправят на службу 16 октября. Как и в предыдущие годы, в республике при отборе в армию предпочтение отдается молодым людям с высшим образованием, водительскими правами категории. Из 1530 призывников 300 будут служить в Росгвардии, остальные — в Вооруженных силах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время весеннего призыва на службу в армию из Дагестана отправили 1790 человек. Почти половина из них имела высшее образование. По итогам призывной компании, в армию попали лишь один из 28 молодых людей призывного возраста.

До 2009 года ежегодно военную службу несли 15−20 тысяч дагестанцев. К 2012 году численность дагестанских призывников сократилась до 2 тысяч человек в год. Кроме того, был ограничен список видов войск, куда отправляли жителей республики. Так, в 2011 году дагестанцев призвали лишь во Внутренние войска МВД РФ.

По словам председателя комитета солдатских матерей Дагестана Зульфии Магомедовой, сокращение призыва вызвано участившимися случаями, когда жители республики отказывались выполнять воинские обязанности и нарушали дисциплину. Причиной тому, по ее словам, является «отсутствие патриотического воспитания».