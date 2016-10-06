Алеппо, Сирия, 6 октября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Специальный посланник Организации Объединенных Наций по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура заявил, что в восточном Алеппо находятся около 900 боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 6 октября, сообщает телеканал RT.

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Де Мистура отметил, что оценки, из которых он исходит не являются финальными, но более точными чем предыдущие и он им доверяет. Согласно этим оценкам в восточном Алеппо находятся порядка 900 боевиков «ан-Нусры».

Также спецпосланник подчеркнул, что причиной боевых действий в восточном Алеппо являются именно боевики.

Напомним, ситуация в Алеппо стала поворотной в российско-американских соглашениях по Сирии. США всеми силами старались защитить террористов от ударов сирийских правительственных сил и российских ВКС. Для этого террористы использовали районы, подконтрольные так называемой оппозиции, находящейся под контролем США.

В российско-американских договоренностях было прописано, что США обязуются в двухнедельный срок размежевать подконтрольную им оппозицию и террористов. Но это так и не было сделано.