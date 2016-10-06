Караганда, Казахстан, 6 октября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Адвокаты карагандинского учителя физики 45-летнего Юрия Пака, который 3 октября был осужден на два года лишения свободы по делу о «заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма», готовят апелляцию. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM супруга учителя Ольга Пак, апелляция будет подана на следующей неделе. Между тем, в Казахстане в интернете набирают популярность хештеги #УчительНеВиноват и #СудИлиСудилище, посвященные громкому делу преподавателя.

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Напомним, 14 апреля 2015 года в Центр оперативного управления (ЦОУ) Караганды позвонил неизвестный, который сообщил о своем намерении заложить бомбу в местном ЦУМе. Звонивший заявил, что его зовут Иваном и он мстит за 10 лет, проведенных в тюрьме.

К ЦУМу тут же были подтянуты экстренные службы. Из здания эвакуировали всех людей. Однако саперы бомбу не обнаружили. По факту телефонного терроризма было возбуждено уголовное дело. В результате карагандинская полиция пришла к выводу, что звонок был сделан с аппарата, принадлежащего учителю физики в средней школе №86 Юрию Паку.

Учитель попытался представить алиби: в момент, когда был совершен звонок, он помогал коллегам-женщинам носить парты. А мобильный телефон лежал в оставшейся без присмотра сумке в соседнем кабинете. Эту версию подтвердили и коллеги Юрия. Однако полицейские учителям не поверили и провели несколько голосовых экспертиз. Мнения экспертов разошлись. Однако последняя, четвертая экспертиза, проведенная в Алма-Ате, подтвердила, что «голосовые образцы, начинающиеся со слов «полиция, здравствуйте» до слова «алло», принадлежат Юрию Паку».

«Никаких следов монтажа на записи нет. В каких условиях (на улице, в здании) была произведена запись, установить невозможно», — говорится в заключении экспертов.

Сторона защиты настаивает, что голосовые образцы отправлялись в Алма-Ату на экспертизу по электронной почте в сильно ужатом виде. И, по мнению некоторых экспертов, изменение объемов файлов повлияло на качество записи, что привело к неправильному заключению.

Есть в деле еще одна странность. По данным оператора мобильной связи, звонок с аппарата Юрия Пака на номер оперативной службы длился всего 6 секунд. Полицейские же общались с лже-террористом почти три минуты.

«У нас есть документ, ответ на наш запрос из «Казахтелекома» за подписью генерального директора Аманова. Согласно этой бумаге номер 43−22−25 является отдельным номером «Казахтелекома», не привязанным ни к каким трехзначным номерам. По нашим данным, с этого номера и поступил «криминальный» звонок на номер 102. Соглашений и регламентов по переключению и переадресации звонков, поступивших на номер 102 и 112, и других экстренных служб, в АО «Казахтелеком» не существует. То есть получается, переключение фактически с телефона 112 на телефон 43−22−25 невозможно, поскольку номер 43−22−25 не привязан ни к каким экстренным службам. Что же получается? Действительно, на 112 поступил звонок с номера моего подзащитного. Он длился всего 6 секунд. Это отдельный звонок. А наш «криминальный» звонок поступил с номера 43−22−25. Это отдельный звонок, второй. В данном ответе Аманова конкретно написано, что номер 43−22−25, с которого поступил звонок на номер 102, принадлежит ДЧС. Никакого переключения через АТС не было. Это просто какая-то путаница. Также второе заключение экспертов из Алматы об изменении объема аудиофайла, которое влияет на качество записи, играет нам на руку. Изменен аудиофайл, значит, вещественное доказательство тоже пострадало. Либо его заменили, либо испортили намеренно. Первичная аудиозапись была с другой хешсуммой, ее изменили, а значит, результат экспертизы ошибочен», — отмечал на суде адвокат подсудимого Сергей Ким.

Тем не менее, 3 октября судья Казыбекбийского районного суда Алия Жошева вынесла Юрию Паку обвинительный приговор и назначила наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следует отметить, что на всех заседаниях суда присутствовало большое количество людей — не только родные и близкие Юрия Пака, но и его ученики, которые активно выступают в его поддержку и публикуют в соцсетях эссе и видеоролики, где отзываются об учителе, как об исключительно порядочном человеке, который всю свою жизнь посвятил детям.

Накануне вынесения приговора, 2 октября скончалась мать преподавателя — Людмила Пак. Во вторник, 4 октября, супруга осужденного Ольга Пак добилась встречи с председателем Карагандинского областного суда Мусабеком Алимбековым и получила разрешение доставить Юрия на место прощания под конвоем из следственного изолятора. Похороны Людмилы Пак прошли 5 октября. Председатель обещание выполнил: Юрия доставили на панихиду в наручниках.