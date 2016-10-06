Брянская область, 6 октября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В поселке Локоть Брянской области разгорается скандал вокруг построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья новостроек. Местная жительница Ирина Гапуник в течение шести лет пытается добиться признания домов непригодными для проживания.

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Как сообщает портал «Брянская улица», дом был сдан в 2010 году, причем, построен он был в рекордные сроки — всего за три месяца. Тогда представители администрации подписали акт приемки дома. Жители также не стали ждать, пока исправят недостатки, и, поверив застройщикам, поставили свои подписи.

«До въезда я сразу обратила внимание на входные и межкомнатные двери, которые блокируются насмерть, что зайти и выйти без страха нельзя, и щели в проёмах. Но нам пообещали, что всё сделают, но потом — вы только подпишите акт о приёме. Мы, дураки, и поверили. В итоге ждём уже седьмой год», — цитирует издание местную жительницу.

Сейчас состояние дома только ухудшается: жители сообщают о том, что у шестилетнего дома вовсю течет крыша, продуваются все окна, а также крошится пол в квартирах и подъездах. Обращения в различные инстанции никакого результата не дают.

ИА REGNUM напоминает, что ранее подобная ситуация сложилась в поселке Белые Берега под Брянском. Многоквартирные жилые дома здесь были построены в 2008—2011 годах. По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на бюджетные средства в этих домах было приобретено 172 квартиры. Однако жители, въехавшие в новые дома, обнаружили там массу недоделок — на фасадах некоторых домов и на стенах в подъездах пошли трещины, в квартирах появились сырость и плесень, окна зимой промерзали, шумоизоляция и вентиляция оставляли желать лучшего. Межэтажные перекрытия оказались выполнены недостаточно качественно, что привело к проседанию полов. В течение долгого времени на проблему жителей этих новостроек власти просто не обращали никакого внимания.

Только после обращения к президенту РФ Владимиру Путину удалось начать решать проблему. В итоге — по делу осужден бывший мэр Брянска Сергей Смирнов. Он получил четыре года лишения свободы. Суды прошли и над другими чиновниками. Кроме того, наблюдатели отмечают, что проблема могла стать и причиной отставки бывшего губернатора Николая Денина.