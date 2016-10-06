Ставрополь, 6 октября, 2016, 15:58 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае трое сотрудников ГИБДД Ессентуков попали под коррупционные статьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Так, заместитель командира и инспектор ДПС ГИБДД подозреваются в получении взятки. Следствие предполагает, что полицейские пропускали по трассе «Кавказ» провоз контрафактной алкогольной продукции на грузовом автомобиле с цистерной.

За это они вымогали у водителя взятку в сумме 300 тысяч рублей. Впоследствии полицейские получили эту взятку через посредника.

Сейчас сами полицейские арестованы. Ведется следствие.

Одновременно там же, в Ессентуках по подозрению в получении взятки арестован командир роты № 1 в составе специализированного батальона ДПС ГИБДД.

Следствие полагает, что он вымогал 64 тысячи рублей у предпринимателя, занимающегося грузовыми перевозками автобусами по федеральной автодороге «Кавказ» за беспрепятственный проезд со стороны сотрудников ГИБДД. Деньги он получал от водителей автобусов.

После служебной проверки сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководители привлечены к ответственности, добавили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.