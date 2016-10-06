Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности движения на неосвещенных дорогах в населённых пунктах Ленинградской области в зимнее время максимальную скорость автотранспорта ограничат 40 километрами в час. Об этом сегодня, 6 октября, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Александр Дейнека. Дорога на Монт-Вернон. 1935

С ноября знаки, предупреждающие о таком ограничении, появятся в 77 населенных пунктах в Волосовском, Тосненском, Кировском, Гатчинском, Волховском и Кингисеппском районах. К декабрю под ограничение попадут еще 62 населенных пункта в Киришском, Всеволожском, Ломоносовском, Выборгском, Приозерском, Тихвинском и Бокситогорском районах.

Ограничение скорости движения на уровне 40 км/ч будет снято лишь в апреле 2017 года.

«В первую очередь, мера направлена на обеспечение безопасности пешеходов, на снижение смертности и аварийности на дорогах», — объясняют в областном дорожном комитете.

Одновременно власти обещают продолжить работу по освещению региональных трасс Ленинградской области. На 2016−2017 годы на эти цели выделено 170,2 миллиона рублей.

Идут строительно-монтажные работы по устройству наружного электроосвещения в Тосненском, Приозерском, Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области.