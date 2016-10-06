Красногорск, 6 октября, 2016, 16:12 — ИА Регнум.



pexels.com Машина на газоне

Около 10 тысяч штрафов было наложено на жителей Московской области за парковку на газонах и детских площадках в 2016 году. Таким образом, в области удалось собрать более 13 миллионов рублей с нерадивых автомобилистов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«В 2016 году за размещение автомобилей на газонах, детских площадках и участках с зелеными насаждениями нашими инспекторами было назначено 9,5 тысяч административных штрафов на общую сумму 13,6 миллионов рублей», — пояснила Витушева.

Она также отметила, что больше всего нарушали правила парковки автомобилисты из Балашихи (1,1 тыс. штрафов на сумму 1, 6 млн рублей), а также Щелковского (630 штрафов на сумму 835 тыс. рублей), Люберецкого (613 штрафов на сумму 760 тыс. рублей) и Одинцовского (593 штрафа на сумму 829 тыс. рублей) районов Подмосковья.

Напомним, в Московской области имеется около 2,4 млн парковочных мест, однако, по оценкам специалистов, дефицит составляет около 500 тысяч машиномест. Всего в Подмосковье зарегистрировано 2,9 млн машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константина Трофименко, несоблюдение правил парковки жителями региона связно не только с прямым нарушением норм, но и с серьезной нехваткой парковочных мест в городах области.

«Застройка подмосковных городов, особенно в советское время, не была приспособлена под автомобилизацию. Она делалась по другим нормативам. Просто эти города так построены были. К сожалению, тут надо очень серьезно думать, что с этим можно сделать. Затрудняюсь назвать сейчас пути решения, так это очень сложный вопрос, к которому надо подходить комплексно», — заявил эксперт.

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