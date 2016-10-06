Лондон, 6 октября, 2016, 15:43 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

Экономика Шотландии переживет серьезные потрясения в результате «жесткого Brexit», лишившись до 80 тыс. рабочих мест, заявили в аналитическом центре Fraser of Allander Institute (FAI). Об этом сообщает The Guardian.

Такие данные аналитического центра были представлены в парламенте Шотландии, экономику которой ждет спад в 5% в случае выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сохранения доступа на общий рынок — что и получило название «жесткий Brexit».

Вероятность «жесткого Brexit», в рамках которого торговля Великобритании с ЕС будет основана на тарифах ВТО и двусторонних соглашениях, появилась после конференции Консервативной партии страны. Некоторые министры затронули возможность значительного сокращения иностранной рабочей силы в стране, тогда как премьер-министр страны Тереза Мэй отметила, что для неё приоритетную роль играет ужесточение контроля за иммиграцией и прекращения действия юрисдикции Европейского суда в Великобритании.

Эти меры, по всей видимости, более важны, чем членство в едином рынке, для которого необходимы свобода передвижения и стандартизированные правила для бизнеса.

Предостережения, высказанные FAI, скорее всего, вынудят первого министра Шотландии Николу Стержен с двойным упорством добиваться от Лондона, чтобы доступ на общий рынок был приоритетом на переговорах с ЕС.

Авторы доклада подчеркивают, что даже при наилучшем развитии событий, при котором Соединенное Королевство выберет норвежскую модель, экономика Шотландии потеряет до 5 млрд фунтов стерлингов в течение 10 лет, и более 30 тыс. человек в стране потеряют работу. Доход же тех, кто по-прежнему имеет рабочее место, может сократиться на 3−4%.

По словам директора аналитического центра профессора Грейми Ройя, экономика Великобритании может пострадать в еще большей степени из-за того, что объем экспорта в ЕС намного больше. Из-за этого следуют ожидать сокращения занятости и снижение ВВП.